Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldüAdana'da dolmuşa aldığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför M.S., hayatını kaybetti.

Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü

Adana'da dolmuşa aldığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför M.S., hayatını kaybetti. Başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 M 0459 plakalı dolmuşa yolcu olarak binen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, ücret vermek için şoför M.S.?nin yanına geldi. Bu sırada belinden çıkardığı tabancayla M.S.?ye ateş açtı. M.S. açılan ateş sonucu başından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli, tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bırakarak başka bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı.

YOLCULAR DOLMUŞTAN İNDİ

Panikle dolmuştan aşağı inen yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför M.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen M.S.?nin yakınları sinir krizi geçirdi. M.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA