Adana'da da 1 kişi sahte alkolden öldü

ADANA'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 3 kişi getirildi. Acil Servis'te ilk müdahaleleri yapılan 3 kişiden 2'si yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan C.Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki diğer kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Mersin'de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

Kaynak: DHA

- Adana