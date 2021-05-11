Adana'da camideki klimanın dış ünitesini çalan 3 kişi yakalandı
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Adana'da camideki klimanın dış ünitesini çalan 3 kişi yakalandı

Adana'da camideki klimanın dış ünitesini çalan 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da camideki klimanın dış ünitesini çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da camideki klimanın dış ünitesini çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan Fet Ahmet Gülşen Camisi'ndeki klimanın dış ünitesinin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Akıncılar Mahallesi ara sokaklarına doğru kaçan 3 şüpheliyi Akıncılar Camisi yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, zanlılarla birlikte ele geçirdiği klimanın dış ünitesini cami imamına teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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