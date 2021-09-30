Adana'da bir kişiyi bıçaklayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Haberler
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Adana'da bir kişiyi bıçaklayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da bir kişiyi bıçaklayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma ve kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan E.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, suça konu olay öncesi, müşteki H.D'nin zanlı E.T'den 1500 lira borç aldığı ve borcunun 1000 liralık kısmını ödediği, geri kalan 500 lirasını ise ödeyemediği belirtildi.

Müşteki H.D. ve şüpheli E.T'nin olay günü Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde karşılaştıkları ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı anlatılan iddianamede zanlı E.T'nin üzerine bulunan bıçakla H.D'yi yaralayıp olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Müşteki H.D. zanlı E.T'den şikayetçi olduğunu bildirerek, iddianamede, "Benim E.T'ye 1500 lira borcum vardı. 1000 lirasını ödedim, 500 liralık kısmını ödeyememiştim. E.T. ile karşılaştığımızda borcumu en kısa sürede ödeyeceğimi söyledim. E.T. buna sinirlenerek bana hakaret edip, cebinden çıkardığı bıçakla beni yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçtı, şikayetçiyim." şeklinde ifade verdi.

İddianamede, zanlının "silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık E.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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