ATM'deki Tuzağa Dikkat! Vatandaşın Şüphesi Kart Kopyalayan Düzeneği Ortaya Çıkardı
Adana'da para çekmek isteyen vatandaş ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark etti. Polis ekipleri düzeneğin, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak için ATM'ye yerleştirildiğini tespit etti.
Adana'da bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen kişinin dikkati sayesinde kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye düzenek yerleştirildiğini tespit etti.
CİHAZIN KART TAKILAN ÜNİTESİNİ KONTROL ETTİ
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen kişi, bulunduğu yerin yanındaki ATM'de duran biri kadın iki kişinin şüpheli davranışlarını fark ederek cihazın kart takılan ünitesini kontrol etti.
DÜZENEK YERLEŞTİRİLDİĞİNİ FARK ETTİ
ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark eden vatandaş, düzeneği kendisi söktükten sonra güvenlik görevlilerine teslim ederek olay yerinden ayrıldı.
BANKA KARTLARINI KOPYALAMAK İÇİN
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye düzenek yerleştirildiğini tespit etti.
ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Düzenek ve ATM'de parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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KESIN BANKA CALISANLARININ PARMAĞI VAR BU ISLERDE YIL OLMUŞ 2019 HALA KAMERA SENSÖR ALARM ISLEMEZ OLMUŞ SIZCE DE DUSUNDURMUYOR MU SIZI O KADAR GUVENLIK SISTEMININ ICINDE YERLESTIRILIRSE SIZNE ANLARSINIZCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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dolandırıcılar vatandaşı ararken bankadan aradığına inandırmak için bütün bilgilerini hatta banka müşterisinin bilmediği şahsi bilgilerini sıralıyorlar. Bu da acaba banka çalışanları da bu işin içindemi şüphesi oluşturuyor insanda.Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırTTK: sadece devlet kurumları değil dandik bir hat alırken bile çekilen kimlik fotokopileri, uyduruk çekilişlere katılırken verilen bilgiler... kendi elimizle veriyoruz kardeş.1 Yayından Kaldır
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bu adamlar düzenek yerleştirirken bankamatiklerde bulunan kameraları süs olsun diye koyuyorlar demek kiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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biz vatandaş olarak ne yapacağız ya.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır