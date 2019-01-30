ATM'deki Tuzağa Dikkat! Vatandaşın Şüphesi Kart Kopyalayan Düzeneği Ortaya Çıkardı

Adana'da bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen kişinin dikkati sayesinde kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye düzenek yerleştirildiğini tespit etti.

CİHAZIN KART TAKILAN ÜNİTESİNİ KONTROL ETTİ

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen kişi, bulunduğu yerin yanındaki ATM'de duran biri kadın iki kişinin şüpheli davranışlarını fark ederek cihazın kart takılan ünitesini kontrol etti.

DÜZENEK YERLEŞTİRİLDİĞİNİ FARK ETTİ

ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark eden vatandaş, düzeneği kendisi söktükten sonra güvenlik görevlilerine teslim ederek olay yerinden ayrıldı.

BANKA KARTLARINI KOPYALAMAK İÇİN

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye düzenek yerleştirildiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Düzenek ve ATM'de parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA