Adana'da aranan 45 zanlı yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerini yaptığı uygulamada, aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerini yaptığı uygulamada, aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos'ta yaptığı eş zamanlı uygulamada, 10 bin 706 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) incelemesini yaptı.

Aranması bulunan 45 zanlıyı gözaltına alan ekipler, kontrollerde ruhsatsız bir tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uygulamalarda 9 bin 345 araç kontrol eden ekipler, 181 sürücüye ceza yazdı, eksikleri bulunan 65 aracı trafikten men etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt