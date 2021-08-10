Adana'da aranan 45 zanlı yakalandı
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Adana'da aranan 45 zanlı yakalandı

Adana'da aranan 45 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekiplerini yaptığı uygulamada, aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerini yaptığı uygulamada, aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos'ta yaptığı eş zamanlı uygulamada, 10 bin 706 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) incelemesini yaptı.

Aranması bulunan 45 zanlıyı gözaltına alan ekipler, kontrollerde ruhsatsız bir tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uygulamalarda 9 bin 345 araç kontrol eden ekipler, 181 sürücüye ceza yazdı, eksikleri bulunan 65 aracı trafikten men etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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