Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki sürücü ile kardeşi yaralandı.

14.08.2019 00:02
Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki sürücü ile kardeşi yaralandı.
Mehmet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Belediye Evleri Mahallesi'nde devrilerek ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan kardeşi Kemal Durmuş yaralandı.
Yaralı sürücü, Yüreğir Devlet Hastahanesine kaldırıldı, kardeşi ayakta tedavi edildi.
İki kardeşin lokantada çalıştıkları ve evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Adana'da ağaca çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı
Kaynak: AA
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