: Adana'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası kent sular altında kaldı

25.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:59

Adana'da sağanak yağış pazartesi gecesinden bu yana devam ediyor. Eğitim ve öğretime dün ve bugün ara verilen Adana'da birçok ana yolda su baskınları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı yollar ise şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

ADANA'DA SEL ETKİLİ OLDU

Birçok vatandaş araçlarının plakasını kaybetti. Şiddetli yağmur nedeniyle aracının plakasını kaybeden bir vatandaş, "Gece 12'de ahırımızı su bastı. Oraya gittik, suyun içerisine düşmüş. Gittim ama bulamadım. Başka bir plaka buldum. O da benim değildi. Arıyorum plakamı ama bulamadım" diye konuştu.

HAVADAN KARELER

Venedik'e dönen kent havadan görüntülendi. Görüntülerde birçok aracın su altında kalarak kurtarılmayı beklediği, caddeleri ise suların bastığı görüldü.

YOL ÇÖKTÜ

Adana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu