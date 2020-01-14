Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı
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Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

14.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:07
Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı

'nın ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ÇİRKİN SALDIRI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.


Haber Videosu

: Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı
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