: Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı

14.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:07

Adana'nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ÇİRKİN SALDIRI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

BELEDİYE BAŞKANI DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.

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