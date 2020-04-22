Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
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Recep Tayyip Erdoğan, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehirde kurdukları sahra hastanesi için kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ben olsam 'Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım' derim" sözleriyle karşılık verdi.

22.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:38
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Türkiye'deki koronavirüs salgını devam ederken iktidarla muhalefet arasında hastane tartışması da sürüyor. Tartışmanın taraflarından olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden kendisini eleştirdiği sözlerine cevap verdi.

"BİZ İYİ NİYETLİ BİR DÜŞÜNCEYLE GİRİŞİMDE BULUNDUK"

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Karalar şunları söyledi: "Biz şehir hastanesi ya da tam teşekküllü hastane kuracağız diye yola çıkmadık. Hastanelerin yetmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak, iyi niyetli bir düşünceyle girişimde bulunduk. Ben olsam, "Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım" derim."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin açılışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı isim vermeden sahra hastanesi üzerinden eleştirdi ve şu sözleri söyledi: "Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız.' demedik. 'Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz.' dedik. Tek odalı olmak üzere, şu anda yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyondan oluşmak kaydıyla bu hastanemizin inşası devam ediyor. Sancaktepe'de aynı oda sayısına sahip bir başka hastaneyi daha yapıyoruz. Bunlar, her odasında gerekli olan banyosu tuvaletiyle birlikte bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılıyor."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
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