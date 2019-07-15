Adalet Bakanlığı 88 bin kapasiteli, 137 yeni cezaevi yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, cezaevlerine ilişkin yaptığı CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı. Adalet Bakanlığı tarafından gelen yanıtta, "Haziran 2019 tarihi itibari ile Türkiye'de inşaatı devam eden 114 adet Ceza İnfaz Kurumu bulunmaktadır" denilirken, ihale aşamasındaki ceza infaz kurumu sayısı ise 23 olarak açıklandı.

"MEVCUT 353 CEZA İNFAZ KURUMU VAR"

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtta, Türkiye'de Temmuz 2019 tarihi itibariyle 353 ceza infaz kurumu olduğu belirtilirken, cezaevlerinin toplam kapasitesi 218 bin 950 olarak açıklandı. 353 cezaevinin 75'i açık, 7'si kadın açık, 9'u kadın kapalı, 7'si çocuk kapalı ve 4'ü çocuk eğitimevi.

Gelen cevapta, 2018 ve 2019 yıllarında tamamlanan ceza infaz kurumu sayısı 27 olarak açıklandı. Yeni açılan ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesi ise 16 bin 566 olarak belirtildi.

"88 BİN KAPASİTELİ 137 YENİ CEZAEVİ YOLDA"

İnşaatı devam eden 114 ceza infaz kurumu arasında 2 kadın, 1 kadın açık; 2 de çocuk cezaevi bulunuyor. 114 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi ise 73 bin 448 olarak açıklandı. İhale aşamasındaki 23 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi 14 bin 919 olarak belirtilirken; bunlardan yalnızca biri kadın cezaevi.

"45 CEZAEVİ KAPATILDI"

2017 yılı Bakanlık Faaliyeti Raporuna göre, fiziki koşullarından ötürü 31 ilçe ceza infaz kurumunun kapatılması gerektiği ancak bunlardan yalnızca 10 tanesinin kapatılabildiğine yönelik soruya verilen yanıtta ise 24 Haziran 2019 tarihli Bakan Oluru ile 45 ceza infaz kurumunun kapatılma işleminin gerçekleştiği belirtildi.

Onursal Adıgüzel'in cezaevlerine yönelik CİMER'e yapmış olduğu başvuruya gelen yanıta ilişkin gelen cevap metni ve ekleri şöyle;