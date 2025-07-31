Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 20 bin kişilik alıma ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, personel alımının dijital ortamda yapılacağını ve hangi pozisyonlara alım yapılacağını açıkladı. Adayların gözü şimdi başvuru süreci ve şartlarında. Peki, Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman, şartları ne?

ADALET BAKANLIĞI'NDAN 20 BİN KİŞİLİK BÜYÜK PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı, kamu istihdamında önemli bir adımı hayata geçiriyor. 17 Temmuz'daki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 20 bin kişilik alıma ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, personel alımının dijital ortamda yapılacağını ve hangi pozisyonlara alım yapılacağını açıkladı. Adayların gözü şimdi başvuru süreci ve şartlarında.

17 TEMMUZ'DA DUYURULDU, AYRINTILAR NETLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna müjde olarak paylaştığı 20 bin kişilik istihdam planı, binlerce adayda heyecan uyandırdı. Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, başvuruların yalnızca çevrim içi ortamdan kabul edileceğini belirtti. Fiziki evrak gönderimi yapılmayacak. Alım yapılacak branşlar da açıklanırken başvuru süreciyle ilgili detayların yakında netleşmesi bekleniyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı bünyesine toplamda 20 bin yeni personel alınacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, bu alımlar zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, destek personeli gibi çeşitli unvanları kapsayacak. Alımların, adalet hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı için planlanan bu büyük personel alımının başvuru tarihleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor. İlgili açıklamalar geldiğinde duyuruların kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI RESMİ GAZETE İLE NETLEŞECEK

20 bin kişilik personel alımında hangi branşlara ne kadar kadro ayrılacağı, Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanla kesinleşecek. Bakanlık tarafından yayımlanacak olan bu ilan, başvuruda bulunacak adaylar için yol gösterici nitelikte olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Başvuru şartları henüz netleşmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında KPSS puan şartı aranması bekleniyor. Önceki alımlarda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alınması şart koşulmuştu. Yeni alımda da benzer kriterlerin geçerli olması muhtemel.

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