Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine cevap verdi

12.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:10

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı sözleri hakkında da konuştu.

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEK"

Bakan Gül, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşılık şunları söyledi "Siyasi ayak Erdoğan demek milletin aklıyla alay etmektir"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" dedikten sonra tüm gözler dünkü CHP Grup Toplantısı'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı suçlayarak FETÖ'nün siyasi ayağının Erdoğan olduğunu ifade etti.