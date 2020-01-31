: Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti

31.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:56

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adli mercilerin ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında harekete geçtiğini duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bayrağını alenen aşağılayan kişinin bir ile üç yıl arasında cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Paylaşımında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Gül, "Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurtdışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti. Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" dedi ve kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

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