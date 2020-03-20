Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkan hakimin durumunun iyi olduğunu ve test sonucunun beklendiğini söyledi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bankacı eşi koronavirüs çıkan hakimin durumuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakimin durumunun iyi olduğunu ve test sonucunun beklendiğini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Adalet Sarayı'nda eşinin koronavirüs testi pozitif çıkan hakim hakkında da konuştu.

"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Gül şunları söyledi: "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Eşi pozitif çıkmıştı. Arkadaşımızın sağlık durumu da tüm vatandaşlarımızda olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Test sonucu henüz çıkmadı. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Adliyedeki komisyonumuz da tüm tedbirleri aldı."