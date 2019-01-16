Adalet Bakanı Gül'den Palu Ailesi Açıklaması: İhmal Araştırılıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, 'Daha önce takipsizlik kararı verilen konuyla ilgili bir ihmal, deliller vardı acaba dikkate alındı, alınmadı mı bu konuya bakılıyor. HSK o boyutu araştırıyor" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk televizyonundaki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

NAFAKA TARTIŞMASI

Süresiz nafakayla ilgili soru üzerine Bakan Gül, bu konuda bir çalışma yapıldığını, mağduriyetlerin kaldırılması için yapılacak düzenlemelerin yeni mağduriyetler doğurmaması gerektiğini vurguladı.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK SORUNU

Erken yaşta evliliklerle ilgili soruya yönelik Gül, bu konunun Meclisin takdirinde olduğunu söyledi. Abdulhamit Gül, "Diğer partiler dahil, bu konuda çözüm olması gerektiği yönünde bir kanaat var gibi. Konsensüs olursa bu konu Mecliste çözülür diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Abdulhamit Gül

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ İADESİ

Fethullah Gülen'in iade sürecine değinen Gül, iadenin olacağına inandığını söyledi.

Gülen için ABD'ye 7 iade talebinin gönderildiğini anımsatan Gül, "Biz bu iadenin gerçekleşeceğine, gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hukuk devletiyseniz bunu yaparsınız. Bu konuda şu ana kadar bir netice alınmadı ama biz alınması için tüm hukuki yolları kullanacağız" ifadesini kullandı.

Bu konuda çabaların süreceğini anlatan Gül, hukukun gereği olarak FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

'DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMASIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'

FETÖ'yle mücadelenin sürdüğünün altını çizen Gül, yeni bir inşa dönemi başlatacaklarını, herkesin güven duyacağı yargıyı inşa etmenin yollarını arayacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bu ülkede artık hiçbir şekilde paralel yapı olmasın, devlet içinde devlet olmasın mücadelesini veriyoruz. Bu mesele, A partisi, B partisi meselesi değil. Devleti ancak millet yönetecek ve milletin dediği neyse o şekilde şekillenecek."

'HSK O BOYUTU ARAŞTIRIYOR'

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen olaylarla ilgili soruya yönelik Gül, bu konuya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) da inceleme yaptığını aktardı. Gül, "Daha önce takipsizlik kararı verilen konuyla ilgili bir ihmal, deliller vardı acaba dikkate alındı, alınmadı mı bu konuya bakılıyor. HSK o boyutu araştırıyor" dedi.