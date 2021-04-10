Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün vefat eden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün vefat eden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi, korona virüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi.

Gece saatlerinde tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Gaziantep Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazına anne acısı yaşayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baba Cemil Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, kent protokolü, çok sayıda siyasi isim ve Gül ailesinin yakınları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne Saliha Gül, Asri Mezarlık içerisindeki aile mezarlığına defnedildi.

(İHA)

Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Bülent Ersoy Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:01:03. #1.16#
title