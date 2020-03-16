Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Türkiye'de koronavirüs vakasının 18'e çıkmasının ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ölümcül virüse karşı adli hizmetlerde alınan önlemleri açıkladı. Gül, "Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak. 60 yaş üstü riskli gruplarla ilgili izin müessesesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle alınan önlemler had safhaya çıkarılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

"Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak. 60 yaş üstü riskli gruplarla ilgili izin müessesesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Tüm adliyelerde dezenfekte işlemleri her gün büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Cezaevine yeni giren bir kişi hastalık belirtisi olmasa bile özel bir yerde ayrı olarak tutulmaktadır.

"CEZAEVLERİNDE ŞU ANA KADAR POZİTİF VAKAYA RASTLANMADI"

Hükümlülerin toplu olarak yaptığı tüm faaliyetler de ertelenmiştir. Cezaevlerinde mektup ve kitaplar da 24 saat bekletildikten sonra teslimi sağlanacaktır. Cezaevlerinde şu ana kadar pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

"ASILSIZ HABERLERE İZİN VERMEYİZ"

Nöbetçi noterlik uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendi. Tüm noterlerde dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Belge adı altında dolaşıma sokulan hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Bu konuda ceza kanunu çerçevesinde savcılıklarımız gereğini yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı adına dolaşıma sokulan belge hakkında da ilgiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kimsenin vatandaşımızın sağlığı ile ilgili asılsız haber yapmasına izin veremeyiz. Vatandaşlarımız bu konularda savcılıklarına müracaat edebilirler.

AVUKATLARA, KAPALI GÖRÜŞ TAVSİYESİ

Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da, hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var."