Adada Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı -Ayvalık Limanı

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada yaklaşık 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Sahil güvenlik unsurları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kişiyi kurtararak Ayvalık Limanı'na getirdi.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı.