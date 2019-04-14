Acun Ilıcalı, Dayısının Muhtarlık Yarışını Merak Eden Hikmet'e Seçim Sonuçlarını Yanlış Açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde Hikmet'e sevindirici bir haber verdi. Ilıcalı, Antalya'da muhtarlık yarışı veren Hikmet'in amcasının seçimleri kazandığını açıkladı. Haberler.com'a açıklama yapan, Hikmet'in dayısı, seçimi kaybettiğini söylemişti.

"SEÇİLDİ Mİ SEÇİLMEDİ Mİ VE KAÇ OYLA KAYBETTİ"

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'ya, "Geçen hafta seçimler vardı. Köyümüzde dayım muhtar adayı, baya bir sıkıntılı geçecekti. Çok merak ediyorum Acun abi. Seçildi mi, seçilmedi mi ve kaç oyla kaybetti?" demişti.

"SONUÇLAR DOMİNİK'E GELDİ"

Acun Ilıcalı bu haftaki konseyde Hikmet'e sevindirici haberi verdi. Acun Ilıcalı, "Hikmet sana bir haberim var. Köydeki seçim tamamlandı. Sonuçlar Dominik'e geldi. Açılan sandık sayısı bir Antalya Akseki Bademli'nin yeni muhtarı Durmuş Ali Özen." dedi. Hikmet, Acun Ilıcalı'nın sözlerinin ardından, "Kaç oyla kazanmış abi?" diye sordu.

"ONU DA BİR SONRAKİ KONSEY SÖYLERİM"

Acun bu soruya, "Onu da bir sonraki konsey söyleyeyim.Muhtarımızı buradan kutluyoruz. Muhtarımızın hizmetlerine devam etmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

Survivor'daki diğer yarışmacılara da göndermede bulunan Hikmet, konuşmasını, "Dayıma sevgiler. Benim arkamda artık koskoca muhtar dayım var. Dikkat edelim arkadaşlar. Oylama olursa benden korkun." sözleriyle bitirdi.

HİKMET'İN DAYISI SEÇİMLERİ KAYBETTİ

Yeğeni Hikmet hakkında konuşan Durmuş Ali Özen, "Hikmet benim canım ciğerimdir. Bu haberi vermek için Acun Ilıcalı'nın ekibinden beni aradılar, Hikmet merak ettiği için. İnşallah yeğenim çok üzülmez, kendisine başarılar dilerim" dedi.

Yapılan sayımların ardından Antalya Akseki Bademli Köyü muhtar adayı olan Durmuş Ali Özen, 548 oydan 255 oy alarak seçimi kaybetti. Özen'in rakibi olan Esat Keleş ise 30 oy farkla yeni muhtar seçildi.