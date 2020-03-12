Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge Netflix'te yayınlanacak Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın YouTuber'larla çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix Türkiye'de yayınlanmaya başlayacak. Yarışmanın ilk bölümü ise 3 Temmuz 2020'de yayınlanacak.

Geçtiğimiz senenin son aylarında yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Türkiye, 18 Türk YouTuber ile Dominik'te çekildi. Yarışmanın hangi platformda yayınlanacağı ise belli oldu.

TEMMUZ AYINDA YAYINLANACAK

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve reality'i bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları yarışacak. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da Netflix'te yayınlanacak.

EXATLON'DA KİMLER YARIŞACAK?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

Exatlon Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Doğan Kabak

Buse Plan

Barış Erdoğan

Burce Yağmur Karabal

Uras Benlioğlu

Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

Gözde Demiral

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

Furkan Kaya

Elanur Pat

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur