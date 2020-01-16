: Acun Ilıcalı, 'Zuhal Topal'la Sofrada' programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı

16.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:21

Acun Medya ve TV8 kanalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. Açılan davanın reddedildiği haberleri üzerine Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiğine yönelik başlıkla çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Dava sürecinin devam ettiğini ifade eden Ilıcalı, "Kamuoyuna saygıyla duyururuz" paylaşımı yaptı.

NE OLMUŞTU?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının, kendi yapımı 'Yemekteyiz'le aynı formatta olduğunu iddia ederek kanala dava açmıştı.

TV8 tarafı kendi programlarının orijinal olduğuna dair üniversite araştırmasını ortaya koymuştu.

Fox TV ise konuyu ana haber bültenine taşımış ve Ilıcalı'nın iddialarını yalanlamıştı.

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