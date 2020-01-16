Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı
Haberler » Magazin » Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı - Magazin

Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı

Acun Ilıcalı, Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının, kendi yapımı 'Yemekteyiz'le aynı formatta olduğunu iddia ederek kanala açtığı davayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

16.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:21
Acun Ilıcalı,

Acun Medya ve TV8 kanalı, 'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. Açılan davanın reddedildiği haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiğine yönelik başlıkla çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Dava sürecinin devam ettiğini ifade eden Ilıcalı, "Kamuoyuna saygıyla duyururuz" paylaşımı yaptı.

NE OLMUŞTU?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının, kendi yapımı 'Yemekteyiz'le aynı formatta olduğunu iddia ederek kanala dava açmıştı.

TV8 tarafı kendi programlarının orijinal olduğuna dair üniversite araştırmasını ortaya koymuştu.

Fox TV ise konuyu ana bültenine taşımış ve Ilıcalı'nın iddialarını yalanlamıştı.


Haber Videosu

: Acun Ilıcalı, 'Zuhal Topal'la Sofrada' programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler