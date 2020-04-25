Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım - Magazin
Acun Ilıcalı, Cemal Can, voleybol, Magazin, Haber

Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım

Kendine biir takım kurarak yarışmacılarla voleybol yarışı yapan ve kazanan Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımıyla yeni bir iddiaya girdi. Acun, kendi takımı kaybederse kazanan yarışmalara iki kat fazla ödül vereceğini söyledi.

25.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:05
Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım

Koronavirüs salgınından dolayı Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, yarışmacılarla bol bol vakit geçirmeye başladı. Ilıcalı geçtiğimiz gün Acun Medya ekibinden bir kişi ve Nisa ile kendisine bir takım kurarak voleybol oynadı. Karşı takımdaki Ardahan, Evrim ve Cemal Can'a fark atarak yarışı kazanan Ilıcalı, yeni bir iddiaya girdi.

NİSA'DAN ACUN'A YENİ YARIŞ TEKLİFİ

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde voleybol maçından bahseden Ilıcalı, yarışmacılarla yeniden iddia girmek istedi. Eski voleybolcu olan Nisa'nın "Biz Evrim ile aynı takımda size karşı oynasaydım farklı bir şeyler olurdu" sözü üzerine Ilıcalı yeni maç yapma teklifinde bulundu. Yine eski voleybolcu olan Evrim de takımını açıklayarak, " Nisa, ben ve Sercan'dan oluşsun takımımız. Yedek olarak da Barış'ın olmasını istiyorum" dedi.

"SİZ KAZANIRSANIZ 2 DEFA YEMEK YİYECEKSİNİZ"

Evrim'in teklifini kabul eden Acun, "Gerçekten hiç bir şansınız yok. Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bile bir kız arkadaşımızı alacağım. Eli top tutsa yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiç bir şansı yok. Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise 2 katı ödül alacak. 2 defa yemek yiyecekler ayrı günlerde" sözleriyle ödülü açıkladı. Acun'un sözleri üzerine ise Cemal Can, "Ben sizi destekleyeceğim. Geçen oyunda o tarafta nasıl oldum. Sonradan ben de şaşırdım" dedi.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti Magazin
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Arto, Şeyma'yı eleştiren Demet'e öfke kustu: Kıza bir şey olursa sorumlusu sensin Magazin
Arto, Şeyma'yı eleştiren Demet'e öfke kustu: Kıza bir şey olursa sorumlusu sensin
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Magazin
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Magazin
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı Magazin
Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı
Seda Akgül'den 23 Nisan kutlamasına serzeniş: Sosyal mesafeye uyulmadı Magazin
Seda Akgül'den 23 Nisan kutlamasına serzeniş: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Yumurtalarını donduran Khloe, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak
Yumurtalarını donduran Khloe, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesin diye her türlü taktiği denedi
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Fettah Can Hande Yener Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Anderson Talisca Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı, yarışmacılarla voleybol oynama iddiasına girdi: Kazanırsanız ödülü ikiye katlayacağım - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 08:07:12. #1.14#
title