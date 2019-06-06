Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez bir arada görüntülendi
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, aylar sonra ilk kez bir arada görüntülendi.
Geride bıraktığımız yılın son haftalarında evliliklerini sürpriz bir şekilde bitiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, aylar sonra ilk kez birlikte görüntülendiler.
BOŞANDIKTAN SONRA İLK KEZ
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Daha sonra bir araya gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı tatil yaptıkları Çeşme'de görüntülendiler.
İBRAHİM BÜYÜKAK VE EŞİ DE ORADAYDI
Birlikte objektiflere yakalanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın yanında İbrahim Büyükak ve eşi de aynı karede yer aldı.
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