Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı

Geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı ile evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, eski eşine düğün hediyesi olarak aldığı villayı 13 milyon euroya satışa çıkardı.

ŞEYMA SUBAŞI ESKİ EŞİ ACUN ILICALI'YI SİLDİ!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile evliliklerinin son zamanlarında aynı şeylerden keyif almadıklarını ve evliliklerini bu sebepten sonlandırdıklarını anlatmıştı. Boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yakınlaşan Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

ACUN ILICALI ŞEYMA SUBAŞI'NIN OTURDUĞU EVİ SATIYOR

Acun Ilıcalı ise Şeyma Subaşı ile kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satılığa çıkardı. Şeyma Subaşı le Acun Ilıcalı'nın boşanma protokolünde, Şeyma Subaşı'nın konuşmaması gerektiği bir madde olduğu iddia ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkartma sebebinin geçtiğimiz gün Subaşı'nın verdiği röportajla ilgili olabileceği ise dedikodular arasında. Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki Boğaz manzaralı eve veda etmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Subaşı'nın oturduğu villayı 13 milyon Euro'ya satılığa çıkardığı iddia edildi.

13 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2017 yılının Eylül ayında St.Tropez'de Şeyma Subaşı'yla hayatını birleştirmeden önce kendisine Kuruçeşme'de 13 milyon euro değerinde Boğaz manzaralı bir villa satın almıştı. İddiaya göre; boşandıktan sonra kızı Melisa'yla birlikte Kuruçeşme'de ikamet eden Şeyma, Acun Ilıcalı evi satma kararı alınca buradan taşınmak için kolları sıvadı. Şeyma Subaşı, verdiği bir röportajda Kuruçeşme'deki evin akıbetinin ne olacağı yönündeki soruya, "O çıktı, şimdi ben de çıkacağım. Acun boşanma olduktan sonra hemen kendine başka bir ev buldu. Şimdi ben de bakıyorum" yanıtını vererek bir nevi dedikoduları doğrulamıştı.

ŞEYMA MÜTEVAZİ BİR EV ARIYOR

Acun Ilıcalı'nın, Kuruçeşme'deki villayı emlakçı aracılığıya değil tanıdıklar aracılığıyla satma kararı verdiği konuşuluyor. Soluğu emlakçıda alan sosyal medya fenomeni Şeyma da Bebek'te kendine göre mütevazı 3+1 dairelere bakmaya başladı.