Acun Ilıcalı, Sakatlanan Hikmet'in Yarışmaya Devam Edemeyeceğini Duyurdu

Survivor'un sevilen yarışmacısı Hikmet, geçtiğimiz gün bir oyun esnasında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günlerdir akıbeti merak edilen Hikmet hakkında karar verildi. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hikmet'in durumun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

Survivor'da ada konseyinde hızlı oylamaya geçildiğini açıklayan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Doktorlarımız Hikmet'in son durumunu inceledi. Şimdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimiz için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet'in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor'a devam edemeyecek.

"ADAYA GELEREK TAKIMIYLA VEDALAŞACAK"

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak"