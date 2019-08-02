Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yangın çıktı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında korkunç anlar yaşandı. TV8 binasında jeneratörlerin bulunduğu alanda yangın çıktığı iddia edildi. Tüm kablolama sistemini yakan yangın da UPS sistemi de yok oldu. TV8 yayını kısa süreliğine kesildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 binasında yangın çıktı. Jeneratörlerin bulunduğu alanda çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü. Acun Ilıcalı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
YAYIN AKIŞI DURDU, BİNADA HASAR BÜYÜK
Bugün saat 14.30 sıralarında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalından yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında elektrik tesisatının zarar görmesi nedeniyle TV8'de yayın akışı bir süre durdu.Konuyla ilgili kanal yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
YORUMLAR (12)
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LAN ASLI NERDESİNE LACevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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YİRMİBEŞ ARTI YETMIŞ BEŞ EŞİTTİR YÜZ.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ğeçmiş olsun acun beyCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Şeyma haberi yokmuCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Zaten zarardaydi. Sigortadan para almak icin kendisi yaktirmisdir.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Gerekli tahkikat yapılmalı,olay örtbas edilmemeli,sorumlular hakkında gereği yapılmalı.Cevap Yaz 33 13 Yayından Kaldır
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kapansin zaten bu kanal, ,Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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acunun tv8i yansa kül olsa bile soluğu miamide kızlarla alır biz nereye giderız vatanımız yansa bitse kül olsa inşallah ülkemiz dahada iyiye giderCevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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sen acundan vatana nasıl geldin :)8 5 Yayından Kaldır
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Beter olsun ..Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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