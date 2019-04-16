Acun Ilıcalı'nın Eski Karısı Şeyma Subaşı'nı Miami'deki Evinde Kalmasına İzin Vermediği İddia Edildi

Boşandıktan sonra yapılan anlaşma gereği Şeyma Subaşı, Miami'de bulunan evi boşaltmıştı. Şu aralar Miami'de bulunan Subaşı'nın o evde kalmak istediği fakat Ilıcalı'nın buna müsade etmediği iddia edildi.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Eylül 2017'de Fransa'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, Kasım 2018'de sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkilinin ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüş, boşanmanın detayları günlerce konuşulmuştu. İddialara göre ikilinin anlaşmasının detayları şöyleydi: -Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka verecek. -10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın üzerine yapacak. -Ayrıca Acun Ilıcalı, Melisa'nın eğitim-sağlık giderlerini karşılayacak. -Çiftin kızları Melisa'nın velayeti annede kaldı. -Şeyma Subaşı artık özel jetle yolculuk yapamayacak ve Miami'deki evi kullanmayacak.

MİAMİ'DEKİ EVİ BOŞALTMIŞTI!

Boşanmadan bir kaç gün sonra Şeyma Subaşı, Miami'ye gitmişti. O dönem Subaşı'nın Miami'deki evde bulunan eşyalarını almaya gittiği iddia edilmiş ve evi boşalttığı konuşulmuştu. Daha sonra Şeyma Subaşı gönlünü İtalyan Guido Senia'ya kaptırdı. Parti organizatörü olan sevgilisini görmek için sık sık yurt dışına gidip gelen Subaşı verdiği bir röportajda, "İtalyan sevgili yaptım!" demek istemiyorum açıkçası. 2-3 ay önce tanıştığım bir arkadaşımdı zaten. Birkaç kere aynı ortamlarda bulunmuştuk. Boşandıktan sonra bir tık daha yakınlaştık" açıklamasında bulunmuştu.

ACUN, MELİSA'NIN VELAYETİNİ ALMIŞTI

Bu aşkın gün yüzüne çıkmasından bir kaç ay sonra Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ortak bir kararla kızları Melisa Ilıcalı'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için girişimde bulundu. İkili kızlarının velayeti için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi.

ILICALI İZİN VERMEDİ

Şimdi ise bambaşka bir iddia gündeme geldi. Şu anda Miami'de olan Şeyma Subaşı'nın Palm Island'da bulunan Acun Ilıcalı'nın evine gitmek istediği ama Ilıcalı'nın Subaşı'nı eve sokmadığı konuşuluyor. Bunun üzerine Şeyma Subaşı hamile kız arkadaş Martha'da kalmaya başlamış.. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Miami'de kızı Melisa'yla bir teknede çekilen şu videoyu yayınlamıştı.