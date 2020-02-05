Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
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Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olcay Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'yla evliydi. Cenaze namazına katılamayan Acun Ilıcalı çelenk gönderdi.

05.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:22

Televizyon yapımcısı ve ailesi acı bir haberle sarsıldı. Ilıcalı'nın 'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı (79), 2 Şubat Pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olcay Ilıcalı bu sabah hayatını kaybetti.

ACUN ILICALI CENAZEYE KATILMADI

Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğü ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Olcay Ilıcalı, İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Olcay Ilıcalı'nın eşi Gürbüz Ilıcalı, çocukları Melek Ilıcalı Başbuğ, Buket Ilıcalı Soytürk ve Bülent Ilıcalı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılamazken çelenk gönderdi. Helallik alınmasının ardından Olcay Ilıcalı'nın cenazesi, Körfez Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
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