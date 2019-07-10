Acun Ilıcalı magazin listesinde zirvede

Magazin dünyasında Acun Ilıcalı haziran ayının en çok konuşulan ünlü ismi olurken, Aleyna tilki takipçilerinden aldığı tepkilerle listede ikinci sırada yer aldı. Zerrin Özer ise 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturduktan 36 saat sonra boşanma kararı almasıyla en konuşulanlar listesine adını yazdırdı.

Magazin dünyası çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı daha geride bıraktı. Sıcak havaların kendini yoğun bir biçimde gösterdiği Haziran ayı boyunca tatil mekanları ünlü akımına uğradı. Tüm senenin yorgunluğunu atmak için kendini plajlarda bulan ünlüler magazin dünyasının objektiflerine yakalanınca ise olanlar oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan haziran ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazinsel olaylar belirlendi.

Acun Ilıcalı haziran ayının en çok konuşulan ünlü ismi olurken, Aleyna tilki takipçilerinden aldığı tepkilerle listede ikinci sırada yer aldı. Zerrin Özer ise 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturduktan 36 saat sonra boşanma kararı almasıyla en konuşulanlar listesine adını yazdırdı.

ACUN ILICALI YENİ BİR AŞKA YELKEN Mİ AÇTI?

Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı'ndan ani bir şekilde ayrılan ve sonrasında adı genç manken Itır Esenle anılan Türkiye'nin önemli medya patronlarından Acun Ilıcalı'nın, 20 yaşındaki sarışın güzel Ayça Çağla Altunkaya ile Miami sokaklarındaki görüntüleri çok konuşulmuştu. Magazin gündemini sürekli meşgul eden Ilıcalı'nın Çeşme'de Ayça Çağla Altunkaya ile objektiflere yakalanması medya gündemine bomba gibi düştü. Ilıcalı ve Altunkaya'nın Sürat teknesiyle Çeşme açıklarında gözden kaybolmaları, medya patronunun yeni bir aşka yelken açıldığı iddialarına da güçlendirdi. Manken Merve Büyüksaraç ile olan mahkemeyi de kazanan ve 25 bin lira tutarındaki tazminatı ise hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklayan Ilıcalı, 6 bin 706 habere konu olarak magazin gündemi zirvesindeki yerini korudu.

ALEYNA ALDIĞI KİLOLAR İLE KONUŞULDU

Son zamanlarda yaptığı her hareketle gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla yaptığı Bodrum tatilinde bikinisiyle objektiflere yakalandı. Takipçilerinden aldığı kilolar nedeniyle tepki toplayan genç şarkıcı yapılan eleştirilere cevap olarak sosyal medya üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafı paylaştı. Tilki'nin birkaç konserinin iptal edilmesi de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bikinili fotoğrafları ve konser iptali ile haziran ayına damga vuran Tilki, 3 bin 117 habere konu olarak, magazin gündeminde en çok konuşulan ikinci isim oldu.

DEMET AKALIN SİYASETE YEŞİL IŞIK YAKTI

Çıkardığı son albüm 'Ateş' ile müzik listesini alt üst eden Demet Akalın'ın bir röportajda yaptığı açıklamalar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Pop şarkılarının önemli ismi Akalın, "Hazır taze taze sinirler tepemdeyken, artık bu kadar bebek katliamından, tecavüzlerden, tacizlerden sonra inan düşünüyorum ciddi ciddi siyasete girmeyi!" sözleriyle siyasete atılacağının sinyalini verdi. Röportajda yaptığı açıklamalarla müzik dünyasını ayağa kaldıran Akalın "Lütfen bunu kabul edelim, Türkiye'de bir tek dünya starı var, o da Tarkan! Hiç kimse dünya starı olamayacak. Orta Doğu'da ünlü, başka yerlerde popüler olabilirsiniz ama Amerika sizin gibi güzel kadın ve erkeklerle dolu. Keşke olsalar ama Türkiye'den çok zor! Pasaporttan bile geçerken bir Tarkan'ı, bir Galatasaray'ı soruyorlar, o yüzden boş hayaller kurmasınlar!" dedi. Akalın, 3 bin 115 habere konu olarak listeye üçüncü sıradan girdi.

EVLİLİKLERİ 36 SAAT SÜRDÜ

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Neşeli halleriyle dikkat çeken Özer, düğün sonrası büyük bir şokla sarsıldı. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia ederek delillerini sundu. Dolandırıldığını iddia eden kadınların söylemlerine kulak asmayarak evliliğini sonlandırmayı düşünmeyen, Özer'i harekete geçiren ise Murat Akıncı'nın babasının açıklamaları oldu. Evlatlıktan reddettiği oğlu hakkında çok sert ifadelerde bulunan Akıncı'nın babası Zerrin Özer'i de evliliği bitirmesi yönünde uyardı. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan Zerrin Özer ayrılık kararını yeniden gündemine aldığını söyledi. 36 saatlik eşine boşanma davası açan Özer, 2 bin 647 habere konu oldu.

SEDA SAYAN SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, dünya evine girdi. Düğünde sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim yer aldı. Çiftin düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gelin ve damattan daha çok Seda Sayan'ın Instagram'da yayınladığı pozlar çok konuşuldu. Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca takipçileri tarafından tepki çekti. Seda Sayan, 2 bin 182 haber ile en çok konuşulanlar listesine adını yazdırdı.

Kaynak: DHA

- İstanbul