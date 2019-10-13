Acun Ilıcalı lüks aracıyla kaza yaptı! Otomobil paramparça oldu
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Ilıcalı, kazadan yara almadan kurtuldu.
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı kaza yaptı. Ilıcalı'nın lüks arabası paramparça oldu.
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.
Lüks Aracının hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı'nın kazadan yara almadığı açıklandı.
Ilıcalı, bariyerlere çarparak duran araçtan yara almadan kurtuldu.