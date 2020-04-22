Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından uzun bir süredir aşk yaşadığı 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile aynı karede olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Ilıcalı'nın bu fotoğrafı sevgilisiyle yaptığı ilk paylaşım oldu.

50 yaşındaki Acun Ilıcalı, bir kızının annesi Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. SEVGİLİSİYLE İLK PAYLAŞIMINI YAPTI Koronavirüs salgınından dolayı Survivor çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'e mahsur kalan Acun Ilıcalı, içinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla sürat teknesine binerek keyif yaptı. Acun Ilıcalı bu anlarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisiyle ilk paylaşımını yapan Ilıcalı, aşkını ilan etmiş oldu.