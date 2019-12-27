: Acun Ilıcalı, FOX'taki Yemekteyiz'in yayınının durdurulması için dava açtı

27.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:00

Acun Ilıcalı, FOX TV'deki "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"den çalıntı olduğunu iddia ederek FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye verdi.

YAYININ DURDURULMASI İSTENDİ

Açılan davada "Zuhal Topal'la Sofrada" programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren FOX TV kendi programlarının yurt dışında yayınlanan "Momsters" adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.

TV8

DAVAYA İTİRAZ ETTİLER

FOX TV'nin avukatı, "TV8 önce 'Yemekteyiz' adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı'nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

"YEMEKTEYİZ'DEN TEK FARKI SUNUCUSU"

Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Acun Ilıcalı'nın dava dilekçesinde 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının 'Yemekteyiz'den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi.

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