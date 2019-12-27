Acun Ilıcalı, FOX'taki Yemekteyiz'in yayınının durdurulması için dava açtı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, FOX TV'deki Zuhal Topal'la Sofrada programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıntı olduğunu belirterek FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye vererek programın durdurulmasını istedi.
Acun Ilıcalı, FOX TV'deki "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"den çalıntı olduğunu iddia ederek FOX TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye verdi.
YAYININ DURDURULMASI İSTENDİ
Açılan davada "Zuhal Topal'la Sofrada" programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren FOX TV kendi programlarının yurt dışında yayınlanan "Momsters" adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.
DAVAYA İTİRAZ ETTİLER
FOX TV'nin avukatı, "TV8 önce 'Yemekteyiz' adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı'nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.
"YEMEKTEYİZ'DEN TEK FARKI SUNUCUSU"
Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Acun Ilıcalı'nın dava dilekçesinde 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının 'Yemekteyiz'den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi.
Haber Videosu: Acun Ilıcalı, FOX'taki Yemekteyiz'in yayınının durdurulması için dava açtı
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saçma sapan programlar sunun tuzu çok olmus bunun baharatı az olmus onu bulduklarına şükretmiyolarda ben bunu yemem ben onu yememCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Birak Acun insanlarin ekmegiyle oynamayi. . . Zuhal Topal''in yemek programi reytinglerde , Yemekteyizi gecti tabii. . . Sen once Seda Sayan''i degistir, yeniden Onur''u getir. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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acun ne ağladın bee. Türk televizyonlarına ambargo mu koydun? Sadece sen mi izleneceksin? bırak, işine gücüne bak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu gereksiz programların ne katkısı var? Nimete kusur bulmaktan başka.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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acun lahmacunu çağrıştırıyor her lahmacun satışından acuna pay verilmesi yada yasaklanması gerekir lahmacununCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ne alakası var arkadaş ona akıcak olursak bir dönem evlilik programları her kanalda bardı aynı formattı herkes kendi rızkını yiyordu savunmak için söylemiyorum. acun sanırım izleyicileri elinden gittiği için hazmedemiyor. sanki telif hakkını satın almış arkadaş kimse bi daha böyle bir program yapamayacakmış gibi . yakıştıramadım acun bey başka şeylerle uğraşın bence herkes kendi ekmeğini yesin izleyici karar versin ne izleyeceğine de sizler değilCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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evet. telifin ne demek olduğunu biliyorum zaten de neyse ne işte acun zengin zaten kaldı ki birebir benzeri değil ki zuhal topalın sunduğu programda kaynanalar ve gelinler var gelinlere puan veriliyor . aynısı değil benzeri . diğerinde de sadece yarışmacılar var . tv dünyası bu şek, lde zaten herşeyin birebir aynısı da var bi farklı formatta olanı da var yapcak bişey yok .2 Yayından Kaldır
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Telif acunda zaten1 Yayından Kaldır
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Songül evlimisin kız1 2 Yayından Kaldır
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senin anlayacağın dilden anlatayım. pazarcısın sen pazara mal getiriyosun bu malı sadece sen satmak için yurtdışından telif haklarını almışsın bi ton para vermişsin. . ama bir bakmışsın yandaki tezgahta senin malını satıyor. hemde hiçbir telif hakkı vermeyerek. .2 Yayından Kaldır