Acun Ilıcalı Bombayı Patlattı: Cansu'yu Aldık!

Son dönemde yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Survivor Türkiye-Yunanistan" yarışmasıyla gündemde olan Acun Ilıcalı bombayı patlattı.

"MUHTEŞEM ÜÇLÜ BULUŞTUK"

Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanacak yeni diziyi duyurdu. Başarılı televizyoncu, "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"CANSU'YU ALDIK, BU BİZE YETER"

Acun Ilıcalı, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" sözleriyle de dikkat çekti. Yapımcı Fatih Aksoy ise "Önümüzdeki ekim ayında çok güzel bir diziyle karşınızda olacağız" dedi. 38 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere, son olarak dijital platformda yayınlanan 'Şahsiyet' dizisinde rol almıştı. Geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'nda bir veterinerden çıkarken görüntülenen Cansu Dere, "Televizyon dizisi hazırlığındayım. Bir aya duyarsınız zaten, şimdi detayları söylemeyeyim" demişti. Yarışma programları ile ön plana çıkan Acun Ilıcalı'nın TV8' kanalında bu sezon 'Kızım' ve 'Jet Sosyete' dizileri yayınlanıyor.