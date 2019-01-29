Acun Ilıcalı'dan Kızı Banu Ilıcalı'ya Duygusal Doğum Günü Mesajı!

Survivor 2019'un çekimleri için Dominik'e giden televizyoncu Acun Ilıcalı, yolculuk öncesi büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesaj ile kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Bu yıl Türkiye - Yunanistan takımlarının yarışacağı Survivor 2019 2 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Programda sunuculuk da yapan kanal sahibi Acun Ilıcalı çekimler için Dominik'e hareket etti. Ilıcalı, yolculuk öncesinde en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf da yayınlayan Ilıcalı, paylaşımına "Güzel kızım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, ilk ismin ne kadar özel olduğunu gösteriyor İlknur Banu'm" notunu düştü.