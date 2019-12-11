: Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'den çalıntı format iddialarını yalanlayan FOX TV'ye sert yanıt

11.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:38

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, FOX TV'de sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Sofrada isimli programın kendisinin yüklü miktarda para vererek satın aldığı Yemekteyiz'in formatıyla aynı olduğunu belirterek dava açtı. FOX TV ise konuyu Ana Haber bültenine taşıyarak Ilıcalı'nın iddialarını yalanlayınca TV8 tarafı bu sefer de madde madde açıklamalarda bulundu.

"AVUKATLARIMA PARA TEKLİF ETTİLER"

Zuhal Topal'la Sofra isimli programın Yemekteyiz ile aynı formatta olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, FOX TV'nin avukatlarının kendi avukatlarına para teklif ettiğini söyleyerek "Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok." dedi.

ÇALINTI FORMAT İDDİALARINI YALANLADILAR

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından ana haber yayınından açıklama yapan FOX TV ise şunları söyledi: "FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" program formatının TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalınmış olması iddiaları doğru değildir. Bahsi geçen iki program arasındaki benzerliğe dair sonuçlanmış herhangi bir dava ve "Zuhal Topal'la Sofrada" programı aleyhine verilmiş bir karar bulunmamaktadır."

FOX ne de vekillerinin karşı tarafa para teklif ettiği iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan bu süreçte tarafımızca karşı tarafa hiçbir zaman bir ödeme teklifinde (veya karşı teklifte) kesinlikle bulunulmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve belirli unsurları nedeniyle suç niteliği taşıyabilecek bu iddialarla ilgili beyan ve delillerimizi mahkemeye sunmuş bulunuyoruz."

"BU YAYIN MİNAREYİ ÇALAN KILIFINI HAZIRLAR MİSALİ"

Acun Ilıcalı, haber bülteninde yer alan iddialar sonrasında TV 8'de bir video yalanlayarak karşı açıklamalarda bulunup yaşananları format hırsızlığını meşrulaştırma çabası olarak yorumladı. Kanal tarafından yayınlanan videoda şu ifadeler aktarıldı: "Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında 'Yemekteyiz' formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur."

"ALELEN FİKİR HIRSIZLIĞIDIR"

"TV8'de yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak "Zuhal Topal'la Sofrada" adıyla kopyalanmıştır. Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatının kopyasına "Momsters" (Zuhal Topal'la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

Fox TV, söz konusu açıklamasında "Momsters" ( Zuhal Topal'la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır."

"TAKDİRİ SİZ SEYİRCİLERİMİZE BIRAKIYORUZ"

"Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.

Fox TV'nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. 'Zuhal Topal'la Sofrada' programı 'Yemekteyiz' programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?"

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