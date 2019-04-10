Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Kural İhlali Yapan Yarışmacılara Yaptırım Yapacağız
Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde eleme öncesi açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmada kural ihlali yapıldığını söyleyerek bazı yarışmacılara yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Haftanın 5 günü ekrana gelen Survivor'da dün akşam 44. bölüm ekrana geldi. Sude ve Melis'in eleme potasında olduğu ada konseyine Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama damga vurdu. Ilıcalı, ismini açıkladığı yarışmacılara kuralları ihlal ettikleri için yaptırım uygulanacağını söyledi.
ADAYA KİM VEDA ETTİ
Survivor'da her iki dokunulmazlık oyununu da Beyaz takım kazanmış Siyah takımdan Melisa ve Sude eleme adayı seçilmişti. Dün yapılan oylama sonucu en az SMS'i alan Melisa oldu ve yarışmadan ayrıldı.
"BAZI YARIŞMACILAR YAPTIRIM YAPACAĞIZ"
Öte yandan eleme öncesi ise Acun Ilıcalı bazı yarışmacıların kural ihlali yaptığını açıkladı. Kural ihlali hakkında konuşan Ilıcalı, "Türk takımından bazı yarışmacılar Dominik'te bir kaptan aracılığıyla iletişim kuralını ihlal ettiler. Sevdiklerine mesaj yollayan, devamında da bazı şeyler konuşan yarışmacılar var. Onlarla ilgili yaptırım yapacağız. Bu arkadaşlar; Yusuf, Melisa, Büşra, Okay" dedi.
-
Halkı ekran başlarına çekmek için her yolundeniyorlar hepside yalan ben inanamıyorum bunların aç maç kaldığınaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bir izci kapmıdan : İZCİLER Günün birinde bir dağ başına gidecekler ve her türlü ihtiyaçlarını yedi gün boyunca kendi imkanları ile karşılayıp karın doyuracaklar. . ! Gidebilecekleri muhtemel 3 bölge vardır. Günü gelince o yerlerden birine giderler 7 gün 7 gece orada kalırlar. Geri döndüklerinde hiç biri bir gram kilo vermez, aksine alırlar. Merak konusu olur, Ama o bölgelere çuval çuval patates, soğan, kereviz ve toprakta durabilecek her şey daha önceden gömülmüştür. Araştırılmamıştır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
yaw he he :::::::::::::::::)))))) dediğindenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
su ekmek vermeyerek mi ? yaptırım vereceksiniz!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bolu belediye başkanı ilimizde bulunan göçmenlere yardım yapılmasın demiş. Bolu gibi çok da iş sahası bulunmayan bir yerde bunu yaparsanız, Bolu halkının can ve mal güvenliği tehlikeye girebilir. Göçmen veya Bolulu ihtiyacı olanlara yardım etmek sosyal devletin gereğidir. Yapacak bir şey yok göçmenler Türkiyenin heryerinde. Valilik ve belediyeler bunları izlemek durumlarına göre proje üretmek zorundalar ki biz huzurlu yaşayalım.Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır