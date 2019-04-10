Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Kural İhlali Yapan Yarışmacılara Yaptırım Yapacağız

Haftanın 5 günü ekrana gelen Survivor'da dün akşam 44. bölüm ekrana geldi. Sude ve Melis'in eleme potasında olduğu ada konseyine Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama damga vurdu. Ilıcalı, ismini açıkladığı yarışmacılara kuralları ihlal ettikleri için yaptırım uygulanacağını söyledi.

ADAYA KİM VEDA ETTİ

Survivor'da her iki dokunulmazlık oyununu da Beyaz takım kazanmış Siyah takımdan Melisa ve Sude eleme adayı seçilmişti. Dün yapılan oylama sonucu en az SMS'i alan Melisa oldu ve yarışmadan ayrıldı.

"BAZI YARIŞMACILAR YAPTIRIM YAPACAĞIZ"

Öte yandan eleme öncesi ise Acun Ilıcalı bazı yarışmacıların kural ihlali yaptığını açıkladı. Kural ihlali hakkında konuşan Ilıcalı, "Türk takımından bazı yarışmacılar Dominik'te bir kaptan aracılığıyla iletişim kuralını ihlal ettiler. Sevdiklerine mesaj yollayan, devamında da bazı şeyler konuşan yarışmacılar var. Onlarla ilgili yaptırım yapacağız. Bu arkadaşlar; Yusuf, Melisa, Büşra, Okay" dedi.