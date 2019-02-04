Acun Ilıcalı Bomba Transfer İçin Düğmeye Bastı

Acun Ilıcalı'nın Nisan ayının başında yayına girmesi beklenen Fatih Aksoy imzalı dizisinin başrolü için ünlü oyuncu Cansu Dere'ye teklif götürdü iddia edildi.

ERKEK BAŞROL BELLİ DEĞİL

En son internette yayınlanan ve büyük ses getiren Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer ile başrolü paylaşan Cansu Dere televizyon dizilerinde artık yer almayacağını belirtmiş ve gelen dizi tekliflerini okumadan geri çevirmişti. Fakat en son Annem dizisinde oynayan güzel ve başarılı oyuncuyu Fatih Aksoy ikna etti. TV8'de yılın bombası olarak gösterilen dizinin kadın başrol oyuncucu Cansu Dere olacağı erkek başrolünün ise henüz kesinleşmediği iddia edildi.

YENİ DİZİYİ BÖYLE İMA ETTİ

Geçen günlerde yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ile Etiler Da Mario'dan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu iddialara açıklık getirmiş ve yeni diziye yeşil ışık yakmıştı. Dere, Kenan İmirzalıoğlu'yla kamera karşısına geçeceği haberleriyle ilgili, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız" açıklamasını yapmıştı. Güzel oyuncunun gündeminde senaryosu yazım aşamasında olan Fatih Aksoy'un TV8'e çekmeyi planladığı yeni dizi projesinin olduğu öğrenildi.