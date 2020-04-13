Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
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Dominik Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Hadise, Magazin

Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2020'nin birleşme partisine görüntülü olarak bağlanan Hadise ile Acun Ilıcalı arasında eğlenceli diyaloglar geçti. "Adada aşk kokuları alıyorum" diyen Hadise'ye "Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum" cevabı veren Acun herkesi kahkahaya boğdu.

13.04.2020 07:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 07:55

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam birleşme partisi bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgınından dolayı giriş ve çıkışların kapatıldığı Dominik'te kimseyi ağırlayamayan Acun Ilıcalı birçok ünlüyle görüntülü telefon konuşması yaptı. Gecenin konukları arasında yer alan Hadise'nin aşk sorusuna aldığı cevap ise herkesi güldürdü.

DOMİNİK'E SEVGİLİSİNİN EVİNDEN BAĞLANDI

Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren ünlü şarkıcı Hadise, Dominik'e evden bağlandı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi Kaan Yıldırım'la alakalı soru sorarak utandırdı

"AŞK KOKULARI ALIYORUM HADİSE"

Hadise'nin Sercan ve Nisa'yı ima ederek "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusuna Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" dedi. Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu. Acun'un sorusuyla kahkaha atan Hadise, "Aşk çok güzel bir şey. Bunu sen de çok iyi bilirsin" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
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