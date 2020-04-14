Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
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Acun Ilıcalı, voleybol, Magazin

Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun

Dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyunu heyecanının yaşandığı Survivor'da Acun ve Nisan arasında gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, hiçbir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemediğini söyleyen Nisa'ya "Böylesini ilk defa görüyorum. Takımını zora soktun" diyerek tepki gösterdi.

14.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:52
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Birleşme partisinden dolayı 2 gün tatil yapan iki takımın yarışmacıları, ödül oyunu için yine karşı karşıya geldi. İki takımın hazır olduğu parkurda hiç yüzü gülmeyen ve kimseyle konuşmak istemeyen Nisa, yarışmak istemedi.

VİLLADA KALMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

Voleybol oyununda bir araya gelen iki takım, birleşme partisinde kaldığı evde bir kez daha kalabilmek; akşam yemeği, sabah kahvaltısı ve banyo yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Oyunda setlerde 4-2 gönüllüler önde iken kaybedilen bir sayı sonrasında Yasin, arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Cemal Can da Yasin'in sözleri sonrasında "Sen kal ben çıkıyorum" diyerek karşılık verdi. Voleybol oyununda takımlar, üçer kişilik takımlar ile sahaya çıktı. Beş sayı alan takım bir puan kazanmış oluyordu. Bu şekilde 10 puanı toplayan Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.

Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun

"ÇIRPINAN ARKADAŞLARIN SENDEN DESTEK GÖREMEDİM"

Baş başa mücadelenin yaşandığı oyunda Nisa'nın iyi voleybol oynayabilmesine rağmen hem yarışmak istememesi hem de benchte arkadaşlarına destek olmaması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Oyun sonrasında gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yaptıkları için ise "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
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