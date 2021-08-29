Açılmaya günler kala peş peşe duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan olacak
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Açılmaya günler kala peş peşe duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan olacak

Açılmaya günler kala peş peşe duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan olacak
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Yeni eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler 13 Eylül itibarı ile açılacak. Üniversiteler de peş peşe yaptıkları açıklamalarda eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Genel duruma göre pek çok üniversitede eğitimin yüzde 40'ı uzaktan olacak. Üniversitelerin bazıları aşıyı zorunlu tutarken bazıları ise sadece çağrıda bulunmakla yetindi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağı ve pandeminin durumuna göre harmanlanmış eğitim modelinin de örgün programlara adapte edileceği açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında üniversiteler, nasıl bir eğitim yapacakları ile ilgili duyurular yapmaya başladı.

EĞİTİMİN YÜZDE 40'I UZAKTAN OLACAK

Buna göre İstanbul Üniversitesi'nde derslerin en az yüzde 20'si, en fazla yüzde 40'ı uzaktan eğitimle verilecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa da derslerin en fazla yüzde 40 oranında uzaktan öğretimle verileceğini açıkladı. Ankara ve Hacettepe üniversiteleri dersleri karma şekilde yapacağını duyururken Gazi Üniversitesi yüzde 40'a kadar uzaktan eğitim uygulayacağını belirtti. Konya Teknik Üniversitesi'nde ise eğitimler yüz yüze başlayacak, Kovid-19 salgınının seyrine göre örgün programlarda gerek görüldüğü takdirde çevrim içi öğretim uygulamaları yapılabilecek. Üniversite, ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarında yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere karma eğitim yapılmasına karar verdi.

AŞI KARARLARINI DA AÇIKLADILAR

Eğitimin nasıl ilerleyeceği şekillenirken, üniversitelerin aşı kararları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Örneğin Ankara ve Hacettepe üniversiteleri öğrencilerinden ikinci doz aşının üzerinden 15 gün geçmesini ve aşı olmayanlardan 72 saat öncesine ait PCR testi istediğini açıkladı. Ankara Üniversite'sinde fakültelerin yanı sıra spor tesisleri, yurtlar gibi binalara girişte HES kodu ve Kovid-19 aşı kartları talep edilecek, ayrıca ders süreleri 30 dakikayla sınırlı tutulacak.

Daha önce Kadir Has Üniversitesi de iki doz aşı olmayanların yeni akademik yılda kampüse girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Marmara, İstanbul Teknik, Anadolu, İnönü, Medeniyet, Bursa Uludağ, Gaziantep, Tokat Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan, Dicle, Sakarya, Ordu, Hitit, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Pamukkale, Fırat üniversiteleri ise zorunluluk getirmezken öğrencilerine sadece "Aşı olun" çağrısı yaptı.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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