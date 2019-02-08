16 Gün Önce Kaybolan Buse'nin Babası, Sahile Çektiği Aracında Kızı İçin Dua Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesini vuran hortumda 16 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar'ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken, acılı baba Ahmet Acar, her gün şafak vakti sahile gidip dua ediyor.

HAVA MUHALEFETİ ENGEL OLUYOR

Buse Acar'ı arama çalışmalarına 14. günde sonuç alınamaması ve hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Ağva Deresi'ndeki şüpheli noktaların baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine tekrar aranması da sonuç vermedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Bölük Komutanı Yüzbaşı Selim Oğul, baba Ahmat Acar'ın ellerini avucuna alıp "Ahmet ağabey var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum bak." sözleri basına yansıdı.

HER SABAH SAHİLE GİDİYOR

Baba Ahmet Acar, kızı Buse'nin bulunması için arama çalışması olmasa da her sabah sahile gidip kontrol ediyor. Ahmet Acar kızının kaybolduğu bölgede tek başına dolaşıp dua ediyor. Ahmet Acar'ı şafak vakti sahilde tek başına görüntüleyen Erkan Acar isimli vatandaş, onun bu halini izlemenin çok üzücü olduğunu belirtti.

ACILI BABANIN HALİ YÜREK BURKTU

Baba Buse Acar günün geriye kalan bölümünde ise sahilin karşısına park ettiği aracı içinde el açıp kızı için dua ediyor. Gözlerini denizden ayırmadan ellerini açıp dua eden baba Ahmet Acar'ı gören vatandaşlar duygulanıyor.

VATANDAŞLAR DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Diğer taraftan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katılıyor. Motosiklet tamircisi Ahmet Biçer. sabahın erken saatlerinde ATV'sine binip sahilde Buse'den bir iz aradı. Ahmet Biçer, "Buse kızımızı arıyoruz, bir umut diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA