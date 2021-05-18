Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
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Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi

Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de, trafik kazasında yaralıya müdahaleye giden 112 Acil Servis ambulansında görevli Acil Tıp Teknisyeni Eren Değerli (35), saldırıya uğradı.

İZMİR'de, trafik kazasında yaralıya müdahaleye giden 112 Acil Servis ambulansında görevli Acil Tıp Teknisyeni Eren Değerli (35),  saldırıya uğradı. Darp raporu alan Değerli, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise saldırıyı kınayıp, sorumluların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

Bir yayaya araç çarptığı ihbarı üzerine, Eren Değerli ile hemşire Sema İnancık'ın (44) görevli olduğu 112 Acil Servis ekibi Bornova Zafer Mahallesi'ne sevk edildi. Kaza yerine geen  sağlık ekibi, meraklı kalabalık nedeniyle yaralanın yanına yaklaşmakta güçlük çekti. İddiaya göre, bu sırada ambulansın önünde duran bir kadını uyaran Acil Servis ekibi personellerinden Eren Değerli,   'Sen nasıl kadına bağrırsın' diyen bir kişi tarafından darp edildi. Bu sırada çevredeki toplananların kendisine vurmaya başladığını belirten Değerli, yaralıyla ilgilenme fırsatı bulamadan hastaneye gidip darp raporu aldı, ardından da kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu.

"AMBULANSTAN İNMEME ENGEL OLDU"

Değerli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay yeri  çok dar bir sokaktaydı. Sokakta kalabalık bir grupla karşılaştık. Sokakta kalabalığı dağıtacak güvenlik güçleri de vardı. Ancak, kalabalık o kadar dirençliydi ki hastaya bırakın müdahale etmeyi yanına bile yaklaşamıyorduk. Siren çaldık yanına yaklaşmak için ama bir türlü müdahale edemedik. Araçtan inmeye çalışırken bir kadın önümüzü kesti. Ambulanstan inmek istediğimde de kapımı kapatarak, inmeme engel oldu. Bu nedenle hastaya müdahale etmemi geciktirdi. Ben de bunun üzerine 'Ne yapıyorsunuz, çok mu meraklısınız' dedim.  'Benim babam, tabii ki yanında olacağım' diyerek karşılık verdi. O esnada kalabalık arasından bir kişi 'Sen, kadına nasıl bağırırsın' diyerek, küfürler ederek üzerime yürüdü ve yumruk atmaya başladı. Çevredeki diğer kişiler de ayırmak yerine saldırmaya başladı. Arkadaşlarımın yanına gidemediğim gibi onlar da benim yanıma gelemedi. 10 dakika boyunca saldırdılar. Kendimi koruyamadım çünkü 3 aracın arasına sıkışıp kalmıştım."

'ARACIMIZI DA TEKMELEDİLER'İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Değerli, "Sağduyulu vatandaşlar 10 dakika sonra bizi oradan çıkardılar. Araca binmeye çalıştık. Bu sefer aracın içinde bizi darp etmeye, aracımızı tekmelemeye başladılar. Sonrasında emniyetin olaya müdahalesi ve sağduyulu vatandaşlarla birlikte olay yerinden uzaklaşabildik" dedi. 'İZMİR'DE SON 10 GÜNDE, 3 SAĞLIKTA ŞİDDET VAKASI'

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise saldırıyı kınayıp, "Sağlıkta şiddet dinsin' diye uğraşıyoruz ama maalesef artarak devam ediyor. Bunun sebebi ise maalesef sağlıkta şiddet yasasının doğru bir şekilde çıkarılmaması ve cezaların caydırıcı olmaması. İzmir'de son 10 günde 3 sağlıkta şiddet vakası yaşandı. Ege Doğum Evi'nde 2, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 1 arkadaşımız ve dün gece de Eren Değerli saldırıya uğradı. Temennimiz bunun önüne geçilmesi. Bunların mutlaka cezası olmalı" dedi.


- İzmir
Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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