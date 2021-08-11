Acil çağrı merkezine gelen çağrıların yarısı asılsız çıkıyor
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Acil çağrı merkezine gelen çağrıların yarısı asılsız çıkıyor

Acil çağrı merkezine gelen çağrıların yarısı asılsız çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne yılın ilk altı ayında gelen 233 bin 768 çağrıdan 140 bin 94'ü asılsız çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne yılın ilk altı ayında gelen 233 bin 768 çağrıdan 140 bin 94'ü asılsız çıktı.

Acil durumlarda tek numara sistemine geçilmesinin ardından Düzce'de vatandaşlar önce 112 acil çağrı merkezini arıyor. Daha sonra çağrıları asılsız olup olmadığı kontrol edilmesinin ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2021 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Kuruma 233 bin 768 çağrı gelirken, bu çağrıların sadece yüzde 40.07'si yani 93 bin 674'ü gerçek çağrı oldu. 140 bin 94 asılsız çağrı gelen Düzce'de, oran yüzde 59.93 olarak açıklandı. Ayrıca yapılan açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak sureti ile meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 568 lira para cezası veriliyor. Tekrarlanması durumunda ceza iki katı olarak uygulanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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