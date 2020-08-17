Açelya Akkoyun'un sunduğu Akla Takılanlar yeni sezona başlıyor Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun'un sunduğu Akla Takılanlar yeni sezonuyla bugün 360TV'de başlıyor.

Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun'un sunduğu Akla Takılanlar yeni sezonuyla bugün 360TV'de başlıyor. Her gün değişen konu ve alanında uzman isimleri yer aldığı programda psikologlardan doktorlara, yazarlardan beslenme uzmanlarına, sporculardan kanaat önderlerine kadar birçok konuk akla takılan soruları cevaplıyor. Gündüz kuşağının en renkli ve sohbetli programı Akla Takılanlar 60 dakika boyunca hafta içi her gün 18.00'da seyirciyle buluşuyor.





Kaynak: Snob Magazin