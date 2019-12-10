Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı
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Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı

Sivas'a bağlı Divriği ilçesinde gece yarısı köye inen aç kurtlar, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Kurtların saldırısı ile çaresiz kalan talihsiz köpek, eve sığınarak hayatını kurtardı.

10.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:33
Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı

'ın ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Sivas'ta kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı. Divriği ilçesi Şahin köyüne inen 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

SESLERİNİ DUYUP DIŞARI ÇIKTI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç'ı fark edince kaçmaya başladı. Ardıç'ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması köpeğinin hayatını kurtardı.

"BAHÇEYE ÇIKTIĞIMDA KAÇMIŞLARDI"

Ardıç saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı
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