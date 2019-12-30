Aç kalan kurtlar, av köpeğini telef etti
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Aç kalan kurtlar, av köpeğini telef etti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar, köyün yakınlarında bulunan av köpeğini parçalayarak telef etti.

30.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:28
Aç kalan kurtlar, av köpeğini telef etti

'nun ilçesinde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar, köyün yakınlarında bulunan av köpeğini parçalayarak telef etti.


İlçeye bağlı Piri köyünde, kış şartlarında yiyecek bulamayan ve sürü ile gezen aç kurtlar, köyün yakınlarında bulunan av köpeğini parçalayarak telef etti.


Olayın ardından parçalanmış halde bulunan av köpeğinin sahibi Ahmet Yılmaz, son günlerde kış ayları sebebiyle aç kalan kurtların köye kadar indiklerini belirterek, tehlikeli hale geldiklerini, yetkililerin tedbir alması gerektiğini ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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