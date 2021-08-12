Aç kalan ayı bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
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Aç kalan ayı bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı

Aç kalan ayı bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyüne inen aç ayı, buzağıların kaldığı ahıra girerek bir buzağıyı parçaladı, bir buzağıyı ise kaçırdı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyüne inen aç ayı, buzağıların kaldığı ahıra girerek bir buzağıyı parçaladı, bir buzağıyı ise kaçırdı.

Olay, Posof ilçesine bağlı Kaleönü köyünde meydana geldi. Süleyman Öner yeni doğan buzağıları diğer büyükbaşlardan ayırarak ayrı bir ahıra koydu. Gece geç saatler aç kalan ayı köye inerek yeni doğan buzağıların kaldığı ahıra girdi. Bir buzağıyı ahırın önünde yiyen ayı, diğer buzağıyı ise alarak kayıplara karıştı.

Öner sabah hayvanlarını kontrol etmek için ahıra geldiğinde kapının önünde parçalanmış buzağıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Öner, "Gece küçük buzağıların kaldığı ahırın üzerini açarak bir buzağıyı parçaladıktan sonra diğerini de alıp kaçmış. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Aç kalan ayı bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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