Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı

Geçtiğimiz haftalarda bin aboneye sahipken kendisine abone olan takipçilerinin isimlerini tek tek kağıda yazıp teşekkür eden Nilson Izaias, birkaç gün içinde 2,5 milyon abone kazandı.

Nilson Izaias bahçesindeki çiçekler ve meyvelerle ilgili hikayeler yayınlamayı seven biri. Aralık ayında Nilson, tüm abonelerini (bin adet) not defterine yazmaya karar verdi ve sonra bir video ile onlara ayrı ayrı teşekkür etti.

"72 YAŞINDAYIM, HİÇ KİMSEYE KIZMADIM"

Kanal kısa süre içinde 897 binden fazla aboneye ulaştı. Nilson'ın şu an 3,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal ağlarda çok fazla sevilse de Nilson, nefret söylemleri ve sahte profillerin de hedefi oldu. Birkaç gün içinde videoları milyonlarca kez izlenen büyükbaba, YouTube'u terk etmeyi planladığını da belirtti. "72 yaşındayım, hiç kimseye kızmadım, hiç kimseye zarar vermedim ne de kirli bir zihne sahip oldum. Çok teşekkür ederim, herkese sarılın ve Tanrı'yla kalın. Beni suçlayan yalanlara inanmayın " dedi.