Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Bursa'da gözü dönmüş kayınbiraderin, ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir Bayram Candan K., ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesi Ali Görçin'i sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak üzere olan Ali Görçin ile kayınbiraderi Bayram Candan K. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kayınbirader Bayram K. pompalı tüfekle harekete geçti.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Tüfeği gören Ali Görçin kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Eniştesini pompalı tüfekle kovalayan Bayram Candan K., Görçin'e arkadan ateş etti. Başından vurulan Görçin sokak ortasında yere yığılırken, katil zanlısı kaçarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Etraftaki vatandaşlar Görçin'in kanlar içinde kaldığını görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görçin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görçin'in cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis, katil zanlısı kayınbiraderin yakalanması için çalışma başlattı.
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Elinde tespih ile yürüyen sahtekarlar eskidende var idi halen var. Bunlar tespih ile zikirleri şeytani,kahvehanelerde, sokaklarda kabadayı gibi yürüyüp yerlere tükürenlerin tespih ile zikirleri hep Iblisin uşaklığını yapanlardır.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Allah akil fikir versin bu millette her iki tarafa söylüyorum bunu kimse beni yanlis anlamasinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu adam sadece resimden müebbet yer. hakim ceza verirken hiç düşünmez. tip faul.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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zaten piskopat olması tipinden pislik dövmelerinden belli elinde tespih giydiği kıyafetide adam zannederlerCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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piskopatCevap Yaz 11 Yayından Kaldır